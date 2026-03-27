В Шымкенте завершилось заседание Евразийского межправительственного совета

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы правительства РК

В Шымкенте завершилось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС.

В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов развития интеграции: промышленная кооперация, технологическое развитие, таможенное регулирование, экономическая устойчивость, цифровая трансформация, защита прав потребителей и другие направления.

С докладами выступили главы официальных делегаций: премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, а также представители стран-наблюдателей — премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.

По итогам заседания подписано 12 документов, направленных на дальнейшее развитие интеграции и укрепление экономической устойчивости стран ЕАЭС.

Следующее заседание ЕМПС состоится 6–7 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

