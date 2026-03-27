Цифровые технологии Казахстана презентованы главам правительств ЕАЭС в Шымкенте

В Шымкенте в рамках форума Digital Qazaqstan 2026 главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей посетили выставку цифровых проектов, приуроченную к заседанию Евразийского межправительственного совета.

Экспозиция объединила стартапы, IT-компании, проекты в области робототехники, AI-дронов, GameDev и образовательные площадки AI Talent Hub. Главы делегаций ознакомились с ИИ-решениями для госуправления, промышленности и городской инфраструктуры.

Представлены проекты мультиагентной платформы AlemGPT, Национальной платформы ИИ, интеллектуальной транспортной системы ITS, цифровой безопасности школ AIQYN и инфраструктуры дронов для экологии и городского управления.

В сфере энергетики показаны решения Smart Grid от ГК «Alageum Electric» для интеллектуальных сетей, а в финтехе – AI-сервисы Freedom Holding Corp., включая доступ педагогов к ChatGPT Edu и персональных голосовых ассистентов для бизнеса.

Кроме того, презентованы трансграничный электронный документооборот ЕЭК и стартапы AI Startify Incubator, Auezov AI First, Ushqyn AI Operator, AIJan и CortexAI, отражающие стратегию Казахстана по формированию национальной экосистемы ИИ.