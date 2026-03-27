Важная встреча в Шымкенте: в рамках ЕМПС подписано 12 документов

В Шымкенте под председательством премьер-министра Республики Казахстан состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. В ходе встречи Олжас Бектенов отметил важность евразийской экономической интеграции. В расширенном заседании приняли участие представители нескольких стран, по итогам заседания ЕМПС было подписано 12 документов.

В ходе заседания Олжас Бектенов предложил создать интегрированную платформу координации грузопотоков в Евразийском экономическом союзе на базе искусственного интеллекта. Географическое положение стран-участниц союза даёт значительные преимущества с точки зрения транзита и логистики. Однако для полной реализации этого потенциала необходимо модернизировать инфраструктуру и внедрять современные системы управления перевозками. Особо была подчеркнута будущая роль искусственного интеллекта.

«С 1 января 2026 года Республика Казахстан приняла на себя председательство в органах Евразийского экономического союза. В этой связи главой нашего государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в адрес государств-членов направлено обращение, в котором обозначены основные приоритеты председательства Казахстана. Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу – стать полноценной цифровой страной. Сформирована современная экосистема, ключевым элементом которой является Astana Hub — крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, объединяющий образование, научные исследования и поддержку инновационных проектов. Мы готовы к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере цифрового регулирования и трансформации экономики», Олжас Бектенов, премьер-министр РК.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе принимали участие главы правительств Казахстана и России Олжас Бектенов и Михаил Мишустин, а также: председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель кабмина — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. В 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийской экономической комиссии, включая межправительственный совет с 1 января 2026 года.

Мгер Григорян, вице-премьер республики Армении: «Ещё одним важным элементом экономической устойчивости ЕАЭС является наращивание экономического сотрудничества с внешними партнёрами и заключение торговых соглашений».

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, объединение последовательно реализует поставленные цели и задачи. Это, прежде всего, направлено на обеспечение устойчивого экономического роста государств-членов ЕАЭС, отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил о достигнутых договорённостях по развитию сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что Казахстан является стратегическим партнёром и союзником России.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: «Мы разделяем и поддерживаем приоритеты председательства, обозначенные Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Готовы активно участвовать в реализации поставленных задач. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в декабре в Санкт-Петербурге, Владимир Владимирович Путин отметил, что совместная работа в рамках союза уже приносит «ощутимые результаты, включая ускоренный рост промышленного производства, развитие экономики в целом и расширение возможностей для взаимодействия граждан».

В целом на встрече рассмотрен широкий круг вопросов развития евразийской интеграции, включая промышленную кооперацию, технологическое развитие, таможенное регулирование, экономическую устойчивость, цифровую трансформацию, защиту прав потребителей.

Следующее заседание Евразийского экономического союза состоится 6–7 августа 2026 года в городе Чолпон-Ата, в Кыргызстане.