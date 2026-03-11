Фейк о пособиях для матерей распространяется в соцсетях

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана предупредило граждан о распространении недостоверной информации в социальных сетях и мессенджерах о якобы возможной схеме получения социальных выплат по безработице для женщин после достижения ребёнком возраста 1,5 лет.

Как отмечают в ведомстве, авторы подобных рассылок предлагают женщинам зарегистрироваться в Карьерном центре в качестве безработных, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев.

В министерстве подчеркнули, что такая схема не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение.

«В соответствии с законодательством женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, сохраняет своё рабочее место и не признаётся безработной. Статус безработного может быть присвоен только тем лицам, которые действительно ищут работу и готовы приступить к ней», — пояснили в ведомстве.

Также в Минтруда напомнили, что социальная выплата по потере работы назначается исключительно участникам системы обязательного социального страхования, которые зарегистрированы в качестве безработных и выполняют установленные требования.

«Получатель обязан своевременно уведомлять Карьерный центр о факте трудоустройства. В случае предоставления недостоверной информации выплаченные средства подлежат возврату в установленном законодательством порядке», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также предупредили, что предоставление заведомо ложных сведений для получения социальных выплат может быть квалифицировано как мошенничество. К ответственности могут быть привлечены и лица, распространяющие подобные фейковые инструкции.

По данным министерства, в 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества. В пяти регионах уже вынесено семь судебных приговоров.

Установлено, что граждане вовлекались в незаконные схемы получения социальных выплат, следуя рекламным публикациям в социальных сетях, в том числе в Instagram.

В этой связи граждан призывают не доверять незнакомым лицам в мессенджерах и социальных сетях, не передавать персональные данные посторонним и пользоваться только официальными источниками информации.

«Полная информация о мерах социальной поддержки размещена на официальном сайте enbek.gov.kz, а также на страницах министерства в социальных сетях. Консультацию можно получить через контакт-центр по номеру 1414», — добавили в ведомстве.