Шымкентский АвтоЦОН в мкр. Достык будет работать по субботам до обеда, передает OTYRAR.

Об изменении графика рассказали в Филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкенту.

Уже с этой недели дежурный автоЦОН города будет работать по субботам с 09:00 до 13:00.

Сектор выдачи готовых документов будет работать с 09.00 до 15.00 часов.

В будни график автоЦОНа останется прежним – с 09:00 до 18:00 (понедельник-пятница).

Напомним, что переоформить автомобиль можно через портал eGov.kz, банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.