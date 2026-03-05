Казахстан продолжает вывоз граждан из стран Ближнего Востока

В Казахстан продолжают возвращать граждан из стран Ближнего Востока. В ночь с 4 на 5 марта выполнено пять рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, которыми в страну прибыли 851 пассажир.

Как сообщили в профильных ведомствах, 5 марта запланированы дополнительные рейсы казахстанских и иностранных авиакомпаний.

В частности, Air Astana выполнит два рейса по маршрутам Джидда – Актау – Алматы и Джидда – Атырау – Алматы.

Также авиакомпания SCAT планирует два рейса по направлению Маскат – Алматы, а Air Arabia выполняет рейс по маршруту Шарджа – Алматы, до конца дня ожидается ещё один аналогичный рейс.

FlyDubai намерена выполнить перелёты из Дубая в Алматы и Астану.

«С 3 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан выполнено 12 рейсов, которыми в страну вернулись 2111 пассажиров», — сообщили в официальной информации.

Отмечается, что с учётом запланированных на сегодня рейсов около четырёх тысяч граждан будут доставлены на родину.

«Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с государственными органами и авиакомпаниями», — говорится в сообщении.