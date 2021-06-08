Шымкентцы стали чаще создавать семьи.

Согласно статистике, в этом году в третьем мегаполисе страны зарегистрировано на почти 50 процентов браков больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом количество разводов уменьшилось на 53,5 процентов.

«За период с января по апрель 2021 года в г. Шымкенте развелись 246 пар, при этом зарегистрировано 2688 новых семей», — рассказал Ербол Куатбеков, руководитель отдела департамента национального бюро статистики по Шымкенту.

А в Туркестанской области с начала года зарегистрировано 3675 браков и 181 развод. По сравнению с прошлом годом, количество созданных семей выросло на 11%, разводов стало меньше на 70 с половиной процентов.