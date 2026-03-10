На шымкентской ТЭЦ-3 проведут капитальный ремонт котлоагрегата

Реклама
Редактор Юлия Машковская
В Казахстане в 2026 году запланирован масштабный ремонт объектов энергетики. В рамках программы модернизации будут капитально отремонтированы 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбина в различных регионах страны.

«На сегодняшний день ремонтные работы уже ведутся на двух энергоблоках, четырех котлах и двух турбинах», — сообщили в энергетическом секторе.

На шымкентской ТЭЦ‑3 в этом году проведут капитальный ремонт одного котлоагрегата, что позволит повысить надежность теплоснабжения города.

«Плановые работы направлены на повышение устойчивости энергосистемы и подготовку объектов к отопительному сезону», — отметили специалисты.

