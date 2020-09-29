Главную задачу — обеспечить бесперебойное теплоснабжение Шымкента и избежать аварий на теплоэлектростанции после реконструкции и модернизации изношенного оборудования ТЭЦ, руководство «3- Энергоорталык» обещает выполнить.

Работа здесь кипит сутками. Любая техническая ошибка может привести к многомиллионным убыткам и человеческим потерям.

Если средний показатель изношенности оборудования на теплоэлектростанциях Казахстана был равен 55-ти процентам, то самый высокий износ основного оборудования был в Шымкенте – почти 92 процента! Действующие тарифы не позволяли осуществить масштабную реконструкцию. Благодаря инвестициям это «сердце» энергоисточника застучало с новой силой. Здесь капитально отремонтировали конденсаторы, котлы, баки, трубы и помещения химического цеха. В 2019 году объем инвестиций превысил два миллиарда тенге. В этом — больше миллиарда. Траты эти оправданы, уверяют в компании. Вложения уменьшат расход топлива, повысят качество теплоснабжения Шымкента.

Жансерик ЕРБОТАЕВ, начальник КТЦ АО «3-Энергоорталык»: У нас в наличии есть два генератора мощностью в 160 мегаватт, пока работает только одна турбина. Вторую запустим, когда начнется отопительный сезон. А вот по этой системе мы смотрим как подается система, какая температура и даже как распределяется топливо. У нас регулярно оборудование обновляется, чтобы процесс производства всей системы работало исправно.

Уже сдана в эксплуатацию дымовая труба высотой 180 метров.

Бауыржан БАИМБЕТОВ, главный инженер КТЦ АО «3-Энергоорталык»: «На данный момент у нас идет увеличение как производства электроэнергии, так и теплоэнергии. Идет снижение удельных расходов топлива и КПД. То есть, в направлении электроэнергии наша компания работает хорошо».

Рабочая мощность станции 80 мегаватт в летнее время и до 150 — зимой. Основное топливо — природный газ. ТЭЦ — основной поставщик света и тепла для шымкентцев в зимний период.