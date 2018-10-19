Теплоснабжающая организация Шымкента — АО «3-Энергоорталык» модернизируется.

Такой масштабной модернизации предприятия за последние десятилетия не могут припомнить даже ветераны ТЭЦ-3. После вхождения акционерного общества » 3- Энергоорталык» в Евразийскую группу новый собственник вложил в переоснащение почти 700 миллионов тенге. В итоге отремонтированы котлы, некоторые из них заменили, а в ближайшее время встанет в строй ещё одна турбина вырабатывающая электроэнергию.

Жакып Хайрушев, генеральный директор АО «3-Энергоорталык»: «Мы со дня на день ждём тринадцатую ступень и другие запчасти к турбине, которые отправим в Павлодар. Там приступят к сборке всей турбины. На всю сборку даётся месяц, но мы попросим чтобы сделали быстрей. Поэтому ожидаем, что к концу второй декады ноября турбина будет в сети».

Прозрачность в расходовании средств естественных монополий и тарифообразовании, сегодня одно из главных требований государства. Об этом в ходе обсуждения послания Президента напомнили руководители ТЭЦ-3. Прозрачность в сфере жилищно-коммунального хозяйства — одно из направлений обращения Президента. Зашёл на собрании и разговор о первых результатах отопительного сезона. Как рассказали специалисты, отсутствие тепла на некоторых подключённых городских объектах было вполне прогнозируемым.

Нуркоз Жанабаев: «От 10-ти до 20-ти дней идёт загрузка системы, но порывы бывают, но погода стала лучше и всё будет хорошо».

Как обещают тепловики в этом году в квартирах будут горячие батареи. ТЭЦ-3 работает в тесном взаимодействии с поставщиками тепла ГКП «Куат Жылу Орталык» и городским акиматом, все проблемы решаются до наступления форс-мажорных обстоятельств.

Сама компания выполнила значительный объём ремонтных работ в рамках инвестиционной программы тем самым укрепив уверенность в благополучном отопительном сезоне. Только в этом году на реконструкцию предприятия потрачено 143 миллиона тенге, и что немаловажно, на тарифах на тепло это не отразится.

Жакып Хайрушев, генеральный директор АО «3- Энергоорталык»: «По нашей инвестиционной программе есть предельный тариф, который утверждён антимонопольным комитетом, это один процент в год. Но мы отказались от повышения, поэтому проведенные работы никак не отразятся на тарифе, если не будет сопутствующих факторов, таких как повышение цены на воду, газ, химию».

Инвестиционная программа принята на 10 лет, так что рост тарифов на тепло неизбежен. Всего до 2029 года на модернизацию ТЭЦ -3 планируется направить 10 миллиардов тенге.

Данияр Худайбергенов