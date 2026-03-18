Производство урана в Казахстане достигло 25,8 тыс. тонн

Глава государства принял председателя правления АО «НАК Казатомпром» Меиржана Юсупова и заслушал отчет о результатах работы компании за 2025 год.

По словам Меиржана Юсупова, объем производства урана по итогам года составил 25,8 тыс. тонн, из которых 13,5 тыс. тонн приходится на долю компании. Он также отметил, что «объем продаж вырос на 11% и достиг 18,5 тыс. тонн».

Глава «Казатомпрома» сообщил о развитии ресурсной базы.

«Сформирован портфель из шести перспективных урановых участков общей площадью более 1 тыс. кв. км, а инвестиции в геологоразведку до 2030 года составят 75–85 млрд тенге», — сказал он.

Отдельно была затронута социальная поддержка регионов.

«В 2025 году на социально-экономическое развитие направлено более 11 млрд тенге, из них 6 млрд — в рамках контрактных обязательств», — отметил Юсупов.

Компания также расширяет международное сотрудничество.

«Подписаны контракты с европейскими компаниями Axpo Power AG и ČEZ Group, а также с японской Kansai Electric Power. Ведётся работа по заключению долгосрочного контракта с Индией», — сообщил глава компании.

Кроме того, «Казатомпром» усиливает научно-технологическое направление.

«Разработана стратегия до 2034 года, направленная на повышение эффективности производства и снижение экологического воздействия», — подчеркнул он.

Юсупов также отметил успехи компании на рынке.

«С момента выхода на IPO в 2018 году рыночная капитализация выросла более чем в семь раз», — сказал он.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, касающихся развития ресурсной базы, расширения международного сотрудничества и реализации социальных инициатив.