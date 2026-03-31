Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане

С 22 по 24 апреля в Казахстане пройдет региональный экологический саммит, инициированный главой государства и поддержанный ООН. Мероприятие объединит страны Центральной Азии для продвижения устойчивого развития и экологического сотрудничества.

В саммите участвуют более 2 800 человек, включая свыше 1 тыс. иностранных гостей и 93 высокопоставленных делегата, в том числе глав государств и руководителей международных организаций.

Ожидается принятие совместной декларации о региональном экологическом сотрудничестве и запуск Рамочной программы партнерства по циркулярной экономике, направленной на рациональное использование ресурсов и снижение нагрузки на окружающую среду.

Кроме того, состоится международная выставка «RES 2026 EXPO» с национальными павильонами, отраслевыми зонами и демонстрацией туристического потенциала Казахстана.