Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане

Региональный экологический саммит пройдет в Казахстане

-
Редактор Юлия Машковская
-
13

С 22 по 24 апреля в Казахстане пройдет региональный экологический саммит, инициированный главой государства и поддержанный ООН. Мероприятие объединит страны Центральной Азии для продвижения устойчивого развития и экологического сотрудничества.

В саммите участвуют более 2 800 человек, включая свыше 1 тыс. иностранных гостей и 93 высокопоставленных делегата, в том числе глав государств и руководителей международных организаций.

Ожидается принятие совместной декларации о региональном экологическом сотрудничестве и запуск Рамочной программы партнерства по циркулярной экономике, направленной на рациональное использование ресурсов и снижение нагрузки на окружающую среду.

Кроме того, состоится международная выставка «RES 2026 EXPO» с национальными павильонами, отраслевыми зонами и демонстрацией туристического потенциала Казахстана.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.