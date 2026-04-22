В Астане стартовал международный экологический саммит RES2026

В Астане стартовал международный экологический саммит RES2026

-
Редактор Юлия Машковская
-
16
Фото Акорды

Сегодня в Астана проходит Региональный экологический саммит RES2026. Делегации стран-участниц прибыли в Международный выставочный центр EXPO, где их встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Саммит организован в сотрудничестве с ООН и другими международными структурами. Площадка направлена на выработку комплексных подходов и практических инструментов по защите, восстановлению и рациональному использованию экосистем, водных и земельных ресурсов, а также сохранению биоразнообразия в Центральной Азии.

В рамках пленарного заседания ожидаются выступления лидеров государств и представителей международных организаций.

Среди них — президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Также запланированы выступления заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместителя генерального секретаря ООН и исполнительного директора программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, а также исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан.

