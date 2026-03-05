SMS-коды и «доставка цветов» стали новой уловкой мошенников

В преддверии 8 марта мошенники активизируются и используют праздничный ажиотаж вокруг покупки цветов и подарков, а также рост онлайн-платежей. Об этом предупредили в генеральной прокуратуре Казахстана.

По данным ведомства, злоумышленники могут звонить или писать гражданам, представляясь сотрудниками банков, служб безопасности или курьерских компаний.

«Наиболее распространённая схема — сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код для подтверждения заказа», — отметили в генпрокуратуре.

Также мошенники могут сообщать о мнимых выигрышах, бонусах или акциях и просить назвать код подтверждения. В ведомстве подчёркивают, что такой код является конфиденциальным.

«Передача одноразового SMS-кода третьим лицам может привести к списанию денег, оформлению кредита или получению доступа к банковскому приложению», — предупредили специалисты.

Кроме того, перед праздником в социальных сетях появляются фейковые страницы с предложениями цветов и подарков по заниженным ценам, где покупателей просят внести предоплату.

Гражданам рекомендуют заказывать товары только у проверенных продавцов, не переходить по подозрительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним банковские данные и SMS-коды.