Впервые в СНГ раскрыта схема фишинговых SMS-атак

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан при координации генеральной прокуратуры и при участии специалистов по кибербезопасности сотового оператора «Tele2» пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся массовой рассылкой фишинговых сообщений.

Злоумышленники использовали специальное оборудование для последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.

Отмечается, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.

По данным следствия, преступники применяли специализированное устройство — так называемый SMS-бластер, который имитирует работу базовых станций операторов мобильной связи. Устройство создавало мощный сигнал в радиусе до 300 метров, из-за чего мобильные телефоны пользователей автоматически подключались к нему и переходили на менее защищенную сеть.

После этого на телефоны абонентов мгновенно поступали поддельные SMS-сообщения. Оборудование позволяло обходить системы защиты операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час.

Для расширения охвата и конспирации злоумышленники размещали аппаратуру в автомобилях и использовали её в движении, преимущественно в местах массового скопления людей — на рынках и рядом с торгово-развлекательными центрами.

Сообщения отправлялись якобы от имени компаний Beeline и Halyk Bank с предложением обменять накопленные бонусы. Переход по указанной ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные: номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код и SMS-подтверждение.

Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

Благодаря своевременным оперативно-следственным мероприятиям преступная группа была выявлена и задержана на ранней стадии реализации схемы. Это позволило предотвратить масштабное мошенничество и возможные значительные финансовые потери граждан.

В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу.