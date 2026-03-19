Тимур Султангазиев рассказал о развитии медицины в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев принял участие в международном форуме в Москве, где представил ключевые достижения и приоритеты развития отечественной системы здравоохранения.

Выступая на пленарной сессии «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья», он подчеркнул, что Казахстан последовательно повышает доступность медицинской помощи, внедряет современные технологии и усиливает профилактическую работу.

В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар, а также представители Беларуси, Таджикистана и регионов России.

Среди приоритетных направлений Казахстана — развитие высокотехнологичной медицины. В стране внедряются роботизированная хирургия и инновационные методы лечения, включая протонную терапию.

Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями: обеспечен 100% охват инсультными центрами, внедряются решения на базе искусственного интеллекта, расширяется сеть онкологических центров.

В числе приоритетов также развитие первичной медико-санитарной помощи. Реализация концепции «Доступная поликлиника» позволила повысить доступ к медицинским услугам и расширить охват профилактическими обследованиями.

«Казахстан продолжит внедрение инноваций и укрепление профилактического направления», — отметил Тимур Султангазиев.

Участие в форуме позволило представить международному сообществу лучшие практики страны и обменяться опытом в сфере здравоохранения.