За счёт частных инвестиций 4 медицинских центра открылись в Шымкенте

Медицинские работники Шымкента прокомментировали послание Главы государства. Президент страны отметил, что важным документом является подготовка профильных врачей, финансирование здравоохранения и социальной сферы в целом.

В сфере здравоохранения проведены реформы, но её состояние по-прежнему не соответствует современным требованиям. Об этом в послании говорит Глава государства. Президент отметил преимущества медицинского страхования, но поручил правительству пересмотреть систему финансирования здравоохранения и социальной сферы в целом. Это в первую очередь касается лечения заболеваний, а значит и расширения поля оказания высококвалифицированных медицинских услуг, говорят врачи.



«В послании даны поручения по скорейшему внедрению национальных программ в области здравоохранения. Одно из направлений здесь — открытие многопрофильных больниц в медицинских учебных заведениях. Глава государства поставил конкретные задачи по улучшению качества медицинских услуг. А качество лечения и диагностики напрямую влияет и на продолжительность жизни», — говорит главный врач центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Мадина Ермаханбетова.



Акцент должен быть сделан на комплексном улучшении медицинской инфраструктуры. Необходимо эффективно использовать партнерство государства и частной собственности, сказал глава государства. В этом направлении в Шымкенте уже сделаны первые шаги — в нынешнем году за счет частных инвесторов открыты четыре медицинских центра. В региональный перспективный план 2022 года, дополнительно включено прикрепление населения ещё к 5-ти медицинским организациям. В результате повысился показатель обеспеченности населения врачами.



«Стоит отметить, что по РК обеспеченность врачами на 10 тыс. человек составляет 34, 4 десятых процента. А в Шымкенте этот показатель составляет 42,1 процент. То есть в городе показатель обеспеченности врачами выше, чем в среднем по республике. В результате если ранее в городе доля обследованных больных на 1 врача достигала 1700 человек, то теперь этот показатель сократился до 1616 жителей. Всего в Шымкенте население обслуживают 4760 врачей. В целях повышения доступности медицинской помощи населению открыты 4 новых медицинских центра: “Лечебный центр №14”, “Дарья Медикус”, “Саби Мед”, и “Турлан Медикал” — рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента Айгуль Бекбауова.

Эти задачи указанные в президентском послании теперь будут реализовываться. В рамках частного партнерства в Шымкенте будут построены новые первичные санитарно-лечебные учреждения. Частные медицинские центры уже оказывают бесплатную помощь населению в рамках государственного заказа.