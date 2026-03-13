Токаев призвал сформировать современную модель цифрового государства

В Акорде под председательством президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева прошло рабочее совещание по реализации проекта Digital Qazaqstan.

Глава государства отметил, что в рамках объявленного Года цифровизации и искусственного интеллекта государственным органам предстоит активная работа по внедрению современных технологий.

«Ключевая цель — обеспечить масштабное внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта во все сферы жизни страны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил важность формирования благоприятной правовой и деловой среды.

По его словам, в стране уже принят Цифровой кодекс и вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте», однако это только начало системной работы.

«Стратегия Digital Qazaqstan должна базироваться на реальных потребностях граждан и бизнеса», — заявил Касым-Жомарт Токаев.