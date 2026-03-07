Туроператорам рекомендовали временно не продавать туры в страны Ближнего Востока

В министерстве иностранных дел Республики Казахстан рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок в государства Ближнего Востока. Это связано с существенными ограничениями воздушного пространства и напряжённой ситуацией в регионе.

«В связи со значительными ограничениями по воздушному пространству гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока», — сообщили в МИД РК.

В ведомстве также отметили, что казахстанские дипломатические представительства в странах региона переведены на усиленный режим работы. На местах соотечественникам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

Одновременно актуализируются списки граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая тех, кто находится в транзитных зонах. Для оперативной связи созданы специальные чаты в мессенджерах, где казахстанцы могут получать актуальную информацию и ответы на возникающие вопросы.

По данным МИД, туроператоры — участники системы гарантирования прав казахстанских туристов — обеспечивают размещение организованных туристов в гостиницах. Кроме того, рассматриваются возможные меры и маршруты для вывоза граждан из зон эскалации.

Между тем, по информации Туристік Қамқор, с 28 февраля приостановлена выдача туркодов на поездки в ряд стран Ближнего Востока.

В их числе — Иран, Израиль, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Оман.

«Ограничения носят временный характер и будут действовать до стабилизации ситуации и подтверждения безопасности пребывания туристов», — сообщили в «Туристік Қамқор».

Туристским компаниям рекомендовано временно не формировать и не реализовывать туры по этим направлениям до отдельного уведомления. При этом уточняется, что для туристов, отправляющихся в страны Ближнего Востока после 28 февраля, система гарантирования применяться не будет.

По вопросам отмены или переноса поездок, а также возврата средств гражданам советуют обращаться в туристические агентства, где был приобретён тур.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере её поступления.