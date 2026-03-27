Умные колонки могут использовать злоумышленники

Умные колонки, которые давно стали привычной частью повседневной жизни, могут представлять потенциальную угрозу безопасности. Специалисты предупреждают: при взломе злоумышленники способны удалённо активировать устройство, получать доступ к данным и даже отслеживать активность пользователя.

Чаще всего это происходит из-за уязвимостей в домашней сети или слабых настроек безопасности.

Умные колонки, которые помогают управлять домом, искать информацию и даже планировать день, могут использоваться злоумышленниками. Сами по себе колонки не записывают и не передают данные без причины, но их могут взломать через скомпрометированную домашнюю сеть или другие подключённые устройства. В этом случае появляется риск удалённой активации, прослушивания разговоров и сбора личной информации.

«Они могут получить доступ к вашему аккаунту напрямую из любой операционной системы, которая принадлежит к колонке. Это может быть Android, это может быть другая система. Они могут подключиться к вашей домашней сети. Несомненно, уже можно позвонить на колонку, можно каким-то образом активировать приложение и слушать и наблюдать. Можно узнать ваше расписание, если колонка синхронизирована с вашим календарем. Ну и, конечно, через нее можно получить доступ к другим устройствам в сети», — Евгений Питолин, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH.

Особую опасность, по словам специалистов, представляют не только сами колонки, но и камеры видеонаблюдения, видеоняни, смарт-часы и системы мониторинга здоровья. Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют в первую очередь заменить стандартные пароли на сложные комбинации.

«Второе, это, конечно, чтобы устройства обновлялись, то есть, грубо говоря, прошивки убирали потенциальные уязвимости. Я бы рекомендовал, конечно, их выделить в отдельную какую-нибудь гостевую сеть. Ну, все устройства подключались бы к отдельному Wi-Fi желательно. То есть, ваш компьютер-телефон к одной Wi-Fi сети, и вот устройство, допустим, к другой Wi-Fi сети», — Калилалло Байтасов, эксперт в области кибербезопасности.

Если вы заметили, что колонка ведет себя необычно, активируется без команды или в истории появляются незнакомые запросы, это может сигнализировать о возможном взломе. В таком случае важно незамедлительно сменить пароль.