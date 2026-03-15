В Сайраме кокпарщики приняли участие в референдуме за будущее страны

Сегодня в рамках республиканского референдума в Сайрамском районе кокпарщики также сделали свой выбор и активно приняли участие в голосовании. Граждане, для которых национальный спорт и дух свободы являются частью жизни, показали свою гражданскую позицию и продемонстрировали, что неравнодушны к будущему страны.

Они специально пришли на избирательные участки, подчеркнув, что участие в референдуме это общая ответственность каждого гражданина. Этот пример стал вдохновением для молодежи и показал важность активного участия в вопросах национального значения.

«Участие в референдуме это важный шаг, который показывает высокую гражданскую ответственность каждого человека. Решения, принимаемые на референдуме, напрямую влияют на будущее страны, развитие общества и направление государственной политики. Голосование – это не только право, но и гражданский долг. Каждый гражданин своим участием вносит вклад в важные изменения в обществе. Если народ активно участвует и выражает своё мнение, принимаемые решения отражают волю народа. Это способствует развитию демократического общества. Кроме того, участие в референдуме заставляет людей внимательнее относиться к проблемам в стране. Граждане должны понимать смысл предложенных инициатив и оценивать их возможное влияние на общество. Только осознанный выбор помогает определить правильное направление развития государства», – отметил житель района Жанабек Бектурганов.

Следует отметить, что для проведения республиканского референдума в Сайрамском районе работает 85 избирательных участков. В районе право голоса имеют 134 219 граждан.

Все участки полностью обеспечены необходимыми средствами, оборудованием и техническими материалами. Жители города активно участвуют в референдуме и делают свой выбор.