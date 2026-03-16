Президент Узбекистана поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Поздравляю вас с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Его результаты наглядно демонстрируют, что проводимые под вашим руководством масштабные реформы пользуются доверием народа», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В ответ Касым-Жомарт Токаев поблагодарил коллегу за поддержку и направление миссии наблюдателей из Узбекистана, в том числе в составе международных организаций.

«Новая Конституция является прогрессивной, отвечает веяниям времени и нацелена на обеспечение устойчивого и всестороннего развития государства. Особое внимание в процессе преобразований мы уделяем укреплению сотрудничества с международными партнерами, особенно с ближайшими соседями и союзниками Казахстана», — подчеркнул президент.

Стороны отметили позитивную динамику казахско-узбекских отношений, неизменно укрепляющихся в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президенты выразили удовлетворение ходом реализации ранее достигнутых договоренностей и решений Высшего межгосударственного совета и договорились продолжить взаимодействие на всех уровнях.

«Мы также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также график предстоящих контактов», — сообщили в пресс-службе главы государства.