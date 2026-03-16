Наблюдатели ОТГ: референдум прошел открыто и в соответствии с законом

В день референдума миссия Организации тюркских государств (ОТГ) была разделена на три группы и провела мониторинг на 31 избирательном участке в Астане.

Об этом сообщил заместитель Генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман на пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям. По его словам, миссия не зафиксировала вмешательства административных или правоохранительных органов в работу избирательных участков. Люди приходили голосовать добровольно.

«Миссия не выявила каких-либо существенных нарушений или несоответствий. На избирательных участках были созданы все условия для международных и местных наблюдателей, всё было доступно. Они выполняли свою работу без каких-либо трудностей. Имелось достаточное количество необходимой информации и технического оборудования. Также миссия не обнаружила на участках никаких несанкционированных или незаконных материалов. Люди с инвалидностью также смогли реализовать свои конституционные права. Миссия пришла к выводу, что корректное распространение информации способствовало успешному проведению референдума. Миссия Организации тюркских государств убедилась, что референдум в Республике Казахстан прошел открыто и прозрачно. Мы заявляем, что всё прошло в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством страны», — отметил спикер.