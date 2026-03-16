Реклама
Наблюдатели ОИС высоко оценили участие населения в конституционном голосовании

-
Редактор Юлия Машковская
-
26
Фото службы центральных коммуникаций при президенте РК

На пресс-конференции в центре содействия международным наблюдателям директор по делам Азии Генерального секретариата Организации исламского сотрудничества (ОИС) Имран Садихов поделился предварительными результатами наблюдения за республиканским референдумом в Казахстане.

«Предварительные результаты референдума отражают широкое участие граждан, подчеркивая активное вовлечение народа Казахстана в формирование конституционного будущего своей страны», — отметил он.

Спикер подчеркнул, что Генеральный секретариат ОИС высоко оценивает мирное и упорядоченное проведение голосования и выразил благодарность казахстанским властям за содействие работе международных наблюдателей.

«Генеральный секретариат поздравляет руководство и народ Казахстана с успешным проведением этого важного национального события. Подтверждается, что Казахстан остается ценным и активным членом ОИС и вновь выражается поддержка усилиям, направленным на укрепление конституционных институтов, содействие стабильности и продвижение устойчивого развития в стране», — добавил Имран Садихов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.