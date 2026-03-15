На участках для референдума не допущено грубых нарушений общественного порядка — Ш. Алекешев

Сегодня сотрудники полиции по всей стране обеспечивали безопасность проведения республиканского референдума. После завершения голосования МВД РК продолжит обеспечивать общественный порядок.

Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в ходе брифинга на площадке СЦК в рамках онлайн-марафона «Референдум – 2026».

По его словам, были созданы все условия для безопасной работы комиссий и наблюдателей, а также для того, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор.

«Ни на одном из более чем 10 тысяч избирательных участков страны не было допущено грубых нарушений общественного порядка. В настоящее время на участках проходит подсчет голосов. Обстановка стабильная и находится под полным контролем полиции. После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат безопасное сопровождение избирательной документации в соответствующие региональные комиссии референдума», – сказал спикер.