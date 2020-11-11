Нуждающимся 6 семьям из Жетысая вручили ключи от нового жилья.

Благотворительная акция была приурочена к 30 летнему юбилею управлению религии мусульман. В рамках проекта «Ел үлесі-пәтерге» фонда «Зекет» семьи, которые долгое время не могли приобрести жилье, отметили новоселье.

Жительница Жетысая Жаудир Тореханова 17 лет снимала жилье. Похоронившая 8 лет назад мужа, женщина одна воспитывает троих сыновей и двух дочек. Мать-одиночка и представить не могла, что однажды ей преподнесут такой щедрый подарок. Женщине подарили квартиру.

«Что я могу сказать, я очень рада. Не знала, что получу жилье. Когда сказали, с детьми приходите, получите ключи от квартиры, тогда только почувствовала всю радость. До этого слышала, что многодетным семьям помогают с жильем. Каждый день просила у Аллаха, чтобы этот день наступил».

Аким района Жамантай Бейсенбаев радуется вместе с новосёлами и благодарит спонсоров за благое дело:»Спасибо Жамал апа, она начала это доброе, большое дело. Она собрала предпринимателей района, сама руководила и следила за ходом работ. Из 12 домов, сейчас вот шесть уже сданы.

Остальные два сдадут до конца этого года.

Шынар Оразова