Более 2 млрд тенге выделили на развитие спорта в Шымкенте

В этом году на развитие спорта в Шымкенте выделено более двух миллиардов 300 миллионов тенге, передает OTYRAR.

Значительная часть денег пойдёт на финасирование детских спортивных секций которые будут организовываться в рамках государственной программы. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя городского управления спорта и физической культуры Ермек Дарменов.

Бесплатных спортивных секций в Шымкенте станет значительно больше. В этих целях государством принята специальная программа. В рамках этого проекта индивидуальные предприниматели, организующие секции по 64 видам спорта, будут финансироваться за счет государства. При этом дети от 5 до 18 лет смогут бесплатно тренироваться в спортивных секциях по своему выбору.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта и физической культуры г. Шымкента:

«К реализации этой программы мы приступили в прошлом году. На 2023-й год из местного бюджета на проект подушевого финансирования выделено 2 миллиарда 323 миллиона тенге. Таким образом в спортивные секции планируется привлечь 20 тысяч детей или 20% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. В Шымкенте на сегодня в рамках этой программы уже функционирует 20 спортивных секций».

Наибольший интерес юные спортсмены проявили к футболу, плаванию, таеквондо, каратэ, баскетболу и боксу. Кроме того от жителей Шымкента в адрес спортивного руководства города поступили просьбы увеличить число спортивных кружков в отдалённых районах города.

Ермек Дармнов, заместитель руководителя управления спорта и физической культуры г.Шымкента

«В настоящее время на платформу подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа поступило 1330 заявок, из них 113 предпринимателей уже прошли квалификационный отбор и получили положительное решение. От родителей поступило 33 864 заявки, заключены договоры с родителями 19 тысяч шестисот девяносто шести детей».

Реализация проекта способствовала и организации новых рабочих мест. В рамках программы 338 тренеров и около 200-сот других сотрудников обеспечены работой. Всего 538 человек.

В следующем же году через государственный спортивный заказ планируется обеспечить спортивными секциями 23 тысячи детей.