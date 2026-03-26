В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета

В Шымкенте проведено заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате под председательством премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Участие приняли премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

«В текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил ключевые приоритеты нашего председательства – использование искусственного интеллекта в качестве нового инструмента развития экономической интеграции, формирования безбарьерной среды и расширения географии торговли. Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать интеграционным процессам дополнительный импульс», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания участники обменялись мнениями касательно дальнейшего развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Следует отметить, что заседание проведено накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который посвящен теме «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», что также способствует углублению многостороннего диалога.

Внимание уделено инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, а также перспективам дальнейшего развития экономики стран и повышения эффективности отраслей в целом.

Отмечено, что технологии ИИ позволяют ускорять логистические процессы, повышать прозрачность и формировать более эффективные цифровые цепочки поставок.