Неустрашимый пловец-нелегал задержан пограничниками заставы «Сарыагаш».

На какие только ухищрения не идут нарушители, чтобы незаконно пересечь необъятные рубежи нашей Родины. Они способны даже переплыть ледяную реку! Но пограничники всегда начеку!

Прошлой ночью (20.11.18 г. в 23.00 ч) пограничным нарядом заставы «Сарыагаш» Сарыагашского пограничного отряда задержан неизвестный человек, который переплывал через реку Келес из Узбекистана на нашу сторону.

Документов, удостоверяющих личность при себе не имел. Со слов – он гражданин РК, 1990 г.р.

Проинформированы правоохранительные органы. Проводятся следственные мероприятия.

Пресс служба ПС КНБ РК