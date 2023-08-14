Как студентам будут распределять места в общежитии

https://24.kz/ru/news/social/item/612927-37-studencheskikh-domov-na-11-tysyach-mest-postroyat-v-kazakhstane

В новом учебном году в Казахстане выделено больше 88 тысяч образовательных грантов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Эксперты прогнозируют рост не только числа студентов, но и заявок на места в общежитиях. До конца года в стране ожидается ввод 37 новых студенческих домов на 11 тысяч мест.

«Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока что имеет системный характер, но министерство ведёт работу в этом направлении. В частности, нашим ведомством создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получать места в общежитиях», — говорит Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

Места в общежитиях в первую очередь предоставляются сиротам, лицам, оставшимся без попечения родителей, а также студентам с инвалидностью, причём они проживают бесплатно. Льготы распространяются также на магистрантов и докторантов, принадлежащих к этим социальным группам. Кроме этого, студентам, которым не хватит мест в общежитиях, предлагаются места в хостелах и гостиницах. Заявка на получение места в студенческие дома оформляется в режиме онлайн. Большая часть образовательных учреждений в этом году начала принимать заявки с 10 августа. Эта работа продлится до 28 числа этого месяца. Для получения места, студенту необходимо удостоверение личности, справка о зачислении в вуз и чек об оплате проживания. В новом учебном году студентов будут принимать 119 вузов, из них 50 приходятся на Астану и Алматы. Для проживания подготовили 345 общежитий и арендовали 119 объектов.

В Министерстве науки и высшего образования наибольшую потребность прогнозируют в Северо-Казахстанской, Абайской, Туркестанской областях. Также ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте. К примеру, в южной столице нехватка мест в общежитиях может составить почти 60 тысяч. В Шымкенте же это число составляет 6,5 тысяч человек. Сейчас там идут строительство и капитальный ремонт студенческих домов.

Некоторые вузы уже успели подготовить места для проживания учащихся. Таким образом, один из университетов мегаполиса заселит рекордное число студентов – 3 тысячи человек.

«Студенты начнут заезжать с 25 августа. Многие общежития строятся на основе государственно-частного партнёрства. У нас есть возможность заключить с ними предварительную договорённость по количеству мест для студентов. Мы уже подписали контракты с двумя общежитиями», — говорит Шакен Султанов, директор департамента по воспитательной работе и молодёжной политики ЮКУ имени М. Ауэзова.

Завершить ремонтные работы в общежитиях при университетах по стране планируют до 15 августа. Нужно разместить более 130 тысяч студентов. Отметим, с 1 сентября вступит в силу новая редакция Закона «Об образовании». Теперь все учебные заведения обязуют обеспечить своих студентов местами в общежитиях.