Живодеров в Казахстане стали чаще наказывать.

С начала года по статье «Жестокое обращение с животными» было зарегистрировано 62 уголовных дела. Но зоозащитники говорят, их могло быть в разы больше. По словам волонтеров, многие дела не доходят до суда и закрываются еще на стадии подачи заявлений.

«Дела списывают без рассмотрения в номенклатуру. Если бы каждый следователь вел, то этих дел было бы существенно больше, во вторых существенно сократилось бы случаев жестокого обращения. Сейчас необходимые рычаги все есть», — говорит Наталья Уголькова руководитель фонда «Добрый город».

Безнаказанность, говорят волонтеры, порождает еще большую жестокость. По словам зоозащитников, собак и кошек выбрасывают на улицу, душат, забивают до смерти, топят и морят голодом. Так, в Караганде в прошлом году собаку пытались повесить на дереве. Двоих кошек этим летом утопили в унитазе, их тела достали из канализационных труб. В сентябре в Костанае сотрудник ветеринарной службы застрелил собаку, которая в тот момент была в ошейнике. И таких случаев тысячи.

Юристы говорят, по каждому из них нужно писать заявление. Живодеров нужно привлекать не только к уголовной или административной ответственности, но и требовать моральный ущерб.

«Практика конечно, очень низкие суммы. Я не сторонник этих маленьких, ну представляете это животное с ним 15-20 лет жило, он практически пол жизни с этим животным прожил и он может год или несколько лет страдать», — говорит Сергей Уткин, юрист.

Юристы говорят, практику нужно менять, а суммы за причинение морального ущерба должны быть ощутимыми для живодера. Такая неотвратимость наказания поможет снизить количество преступлений по отношению к животным.