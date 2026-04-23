«Дружба» на паузе: транзит казахстанской нефти приостановили

Россия приостановит транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». На май поставки сведены к нулю, хотя официальной позиции российской стороны пока нет. Ограничения могут затронуть и последующие месяцы, но в минэнерго рассчитывают на восстановление транзита после устранения технических проблем.

Несмотря на стратегическую значимость этого маршрута для диверсификации экспорта, его доля остаётся относительно небольшой, поэтому серьёзных финансовых потерь не ожидается.

Транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» приостановят. Это подтвердил министр энергетики Ерлан Аккенженов, отметив, что речь идёт о неофициальной информации, подтверждения от российской стороны нет. Но на май объемы — нулевые.

«На май транзит через Атырау – Самара с дальнейшим направлением по нефтепроводу «Дружба» и поставкой на завод в Шведте составляет 0. Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет об отсутствии технической возможности для прокачки казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», — Ерлан Аккенженов, министр энергетики РК.

По его словам, возможные ограничения на данный момент касаются только мая, но данные на второй квартал также указывают на отсутствие поставок. Министр предположил что прокачка возобновится после решения технических вопросов. Эксперты отрасли отмечают, что направление остаётся важным с точки зрения диверсификации экспорта и служит альтернативой маршруту через КТК.

«Эта проблема больше подсвечивает необходимость диверсификации нашего, получается, экспортного потенциала нефти. То есть, по сути, у нас сейчас КТК и Каспийский маршрут пока основные. Стоимость логистики повышается, возможны дополнительные, допустим, премии по страховке, связанные с геополитикой, ну и опять-таки плюс-минус доверие к этому маршруту подрывается», — Ануар Кожабеков, эксперт энергетической отрасли.

В общем объёме экспорта казахстанской нефти, около 80 млн тонн, на «Дружбу» в этом году запланировали порядка 3 млн. Основным получателем была Германия, казахстанская нефть обеспечивала около 30% загрузки НПЗ в Шведте.

«Учитывая то, что сейчас геополитическая ситуация в мире наклонилась, стоимость нефти высокая, мы за счет высокой стоимости нефти все равно разницу восполним. Сильно не потеряем, потому что на нее приходится всего 2-3% на эту нефтепровод, экспортный потенциал. Это мы можем возместить», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Как отметили в минэнерго, в случае приостановки транзита неотправленные объёмы планируется перераспределить по альтернативным маршрутам.