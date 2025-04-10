Цена на нефть падает: что будет с казахстанской экономикой?

Цена нефти марки Brent опускалась до 60 долларов за баррель — минус почти 4% за сутки. Такой уровень в последний раз фиксировался четыре года назад.

По прогнозу крупнейшего мирового фининститута Goldman Sachs, в базовом сценарии цена Brent может опуститься до 58 долларов к концу этого года, в худшем варианте упасть ниже 40 долларов к концу следующего года. Не маленькую роль в этом сыграет риторика президента США Дональда Трампа.

Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук: «Есть избыточные предложения, а спроса нет, плюс на цену давят трамповские начинания, экономические войны, его пошлины и все ожидают, что будет замедление развития экономики США, а мы знаем, что США главный потребитель нефти и если в США будет замедление значит спрос уменьшится, а куда девать нефть?»

Эксперты говорят, с большей вероятностью в таком случае, стоимость тенге отправят в свободное плавание и нацвалюта девальвирует еще сильнее, чем сейчас. Снижение цен на нефть приведёт к уменьшению поступлений в бюджет, падению налоговых доходов и экспортной выручки. Это может вынудить правительство пересмотреть расходы из госбюджета.

Тревогу вызывает и рентабельность нефтедобычи. При текущих ценах прибыльность отдельных проектов снизится, что может отпугнуть инвесторов, ограничить вложения в отрасль и со временем привести к снижению объёмов добычи. И, вероятнее всего, говорят эксперты, мы имеем дело с окончанием эпохи высоких цен на нефть. А потому стоит задуматься о развитии других отраслей экономики.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Какие у нас страновые есть преимущества? Например, логистика. Мы девятая страна в мире по территории и у нас много возможностей в сельском хозяйстве, но, что надо будет сделать по развитию сельского хозяйства, — это очевидно менять политику построения великой автомобильной державы. Огромный потенциал по туризму».

Сейчас экономика Казахстана крепко привязана к цене на нефть. От этого фактора зависит порядка 20-25% ВВП. В ответ на падение доходов Казахстан, обычно, активнее использует средства из нацфонда, но его резервы уже значительно сократились.

В этих условиях, говорят эксперты, важно подготовиться, привлекать инвесторов, развивать другие направления экономики, чтобы смягчить возможные негативные последствия — даже в случае сильного падения цен на нефть.