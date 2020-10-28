По улицам Шымкента сегодня возил пассажиров литературный автобус.

Горожан в них встречал сам Абай Кунанбаев, декламирующий свои произведения а также ведущие, которые задавали пассажирам вопросы о жизни и творчестве великих поэтов и мыслителей Казахстана. Смогли ли горожане ответить на не самые легкие вопросы, расскажем.

Вместе со всеми горожанами Абай Кунанбаев сегодня ждал автобус на одной из остановок Шымкента. В камзоле и с томиком своих же произведений в руках, великий казахский поэт и мыслитель приглашает шымкентцев прокатиться на литературном автобусе, принять участие в викторине и вспомнить хоть строчку из его творчества. Самые активные, делают это, не отходя от остановки.

«Детская юношеская библиотека сегодня проводит акцию «Литературный автобус» под лозунгом «Читай книгу- обогати свой внутренний мир». Литературный автобус ездит каждый год уже на протяжении 7 лет, с 2014 года. После Аристотеля в мире вторым учителем считается Аль-Фараби, а самый известный поэт и писатель Казахстана — это Абай Кунанбаев. Их труды до сих пор читают во всем мире.», — рассказала Кундызай Еликеева, библиотекарь юношеской библиотеки г.Шымкента.

Продолжили вспоминать творчество великих поэтов и писателей уже в автобусе. Он сегодня необычный — входящих пассажиров встречают шары, ленточки и высказывания великих личностей Казахстана развешанные по всему салону. Ну и конечно же, Абай – декламирующий свое творчество.

Вопросы на викторине сегодня посвятили двум великим просветителям Аль-Фараби и Абаю Кунанбаеву. Прочитать отрывок из Слов назиданий, вспомнить настоящее имя Абая и также произведения какого российского писателя были ему близки по духу? — ответить на вопросы не так то легко.

Аяжан Масымканкызы — большая поклонница творчества Абая Кунанбаева. На все вопросы девушка отвечает с уверенностью, говорит, творчество казахского мыслителя актуально и сейчас, поэтому читать его интересно.

«Мне очень нравится творчество Абая, я читала все его Слова назиданий «Кара Соз». Я учусь в университете, но всегда нахожу время на то, чтобы почитать», — рассказала Аяжан Масымканкызы, победительница викторины.

Если в начале викторины горожане перед вопросами робели, то уже к концу пути активно принимали участие в опроснике, наперебой выкрикивая правильные ответы.

Напомню, что в своем последнем выступлении, президент страны отметил, что казахстанские школьники мало читают. Касым-Жомарт Токаев призвал прививать подрастающему поколению культуру чтения и развивать читательскую грамотность. Организаторы литературного автобуса надеются, что после их викторины, творчеством казахских просветителей, увлекутся и дети и взрослые.

Анастасия Новикова