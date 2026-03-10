Фиктивные инвестиционные платформы распространяются в сети

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при комитете по правовой статистике предупреждает о росте активности интернет-мошенников.

Как передает Otyrar, злоумышленники все чаще вовлекают граждан в финансовые аферы с использованием ложных инвестиционных платформ, технологий deepfake и фиктивных услуг по возврату утраченных инвестиций.

«Если ранее мошенники использовали фишинговые сайты, имитирующие компанию “Казатомпром”, то сейчас создаются поддельные инвестиционные платформы банков второго уровня и крупных строительных компаний», — сообщили в центре.

По данным специалистов, для продвижения таких схем киберпреступники используют deepfake-технологии, подделывая изображения, видео и голос известных людей, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв.

Кроме того, в социальных сетях активно рекламируются услуги по возврату средств, потерянных из-за недобросовестных брокеров.

«На самом деле это повторная мошенническая схема, рассчитанная на граждан, уже потерявших деньги в результате инвестиций», — отметили в ведомстве.

Специалисты призывают граждан соблюдать осторожность.

«Не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте персональные и банковские данные третьим лицам и обязательно проверяйте информацию об инвестиционных предложениях, особенно если обещается высокая и гарантированная доходность», — предупредили эксперты.

При выявлении фактов мошенничества рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и информировать банк.