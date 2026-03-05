В Казахстане предупреждают о новых схемах инвестиционного мошенничества

Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности при комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предупреждает о росте активности интернет-мошенников.

По данным ведомства, злоумышленники все чаще вовлекают граждан в финансовые аферы через фальшивые инвестиционные платформы, применяя современные технологии, включая deepfake.

Как отметили специалисты центра, если раньше мошенники создавали фишинговые сайты, маскирующиеся под крупные компании, то сейчас схема стала более сложной.

«Сегодня киберпреступники создают фиктивные инвестиционные платформы банков второго уровня и крупных строительных компаний. С помощью технологий deepfake они используют изображения, видео или голос известных людей, чтобы рекламировать мошеннические проекты и завладеть деньгами граждан», — сообщили в центре.

Кроме того, в социальных сетях активно распространяются предложения о помощи в возврате средств, потерянных на инвестициях. Однако специалисты предупреждают, что такие услуги часто являются еще одной мошеннической схемой.

«В сети рекламируются услуги по возврату денег пострадавшим от недобросовестных брокеров. На деле это повторная афера, рассчитанная на людей, которые уже потеряли средства», — подчеркнули в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуется не переходить по сомнительным ссылкам, не передавать персональные и банковские данные третьим лицам и тщательно проверять информацию об инвестиционных предложениях, особенно если обещается высокая и гарантированная прибыль.

В случае выявления признаков мошенничества специалисты советуют немедленно обращаться в правоохранительные органы и уведомлять банк.

«Мошенники играют на доверии людей. Не дайте себя обмануть», — напомнили в центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности.