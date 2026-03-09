Казахстанцев предупредили о возможных дипфейках перед референдумом

Центр по борьбе с дезинформацией зафиксировал распространение в социальных сетях видеороликов, которые пользователи выдают за доказательства якобы имевших место вбросов бюллетеней в избирательные урны.

Как сообщили в центре, проведённый анализ показал, что большинство таких видео сняты в других странах и в разные годы.

Кроме того, часть роликов носит постановочный характер или была изменена, при этом в публикациях не указывается их реальное происхождение и контекст.

«Большая часть подобных видеозаписей была сделана в других государствах и в разные временные периоды. Среди них также есть постановочные или модифицированные ролики, распространяемые без указания их реального происхождения», — отметили в центре по борьбе с дезинформацией.

В качестве примера специалисты привели ролик с так называемыми «исчезающими чернилами».

По данным центра, впервые он появился в интернете ещё в 2019 году и неоднократно становился вирусным в России, Украине и Кыргызстане.

Кроме того, часть распространяемых материалов представляет собой старые видеозаписи, опубликованные более 10–15 лет назад.

«Всего центром зафиксировано 32 уникальных видеоролика, распространяемых на различных онлайн-платформах без учёта их вариаций», — сообщили специалисты.

По информации центра, использование подобных материалов является одной из распространённых технологий информационных провокаций.

Их основная цель — подорвать доверие общества и сформировать искажённое представление о процедуре голосования накануне референдума.

В центре по борьбе с дезинформацией также предупреждают, что по мере приближения даты голосования возможно появление более сложных форм манипулятивного контента.

«Не исключено распространение дипфейк-видео, которые могут имитировать якобы реальные события или заявления должностных лиц», — подчеркнули специалисты.

В связи с этим граждан призывают критически относиться к подобным публикациям, проверять источники информации и не распространять непроверенные материалы.

Также отмечается, что правоохранительные органы Казахстана ведут постоянный мониторинг информационного пространства.

Намеренное распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.