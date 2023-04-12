Жители Шымкента прошли бесплатное обследование

Во всемирный день здоровья в областной больнице устроили день открытых дверей. Чтобы мог прийти каждый. Даже тот, кто хотел, но всё сомневался. Организм, говорят врачи, не прощает равнодушного к себе отношения.

О бесплатном обследовании Джунусова Слузат узнала из социальных сетей. Женщина не упустила возможность без направлений и очередей проверить свое здоровье в выходной день.

Слузат Джунусова, пациентка:

«Я подошла к кардиологу, очень удобно, все вежливые, осмотрели. А врач-нефролог всё объяснил, выписал лечение. Всем большое спасибо».

В Шымкенте бесплатно обследуют 7 специалистов: лор, невропатолог, кардиолог, ортопед, уролог, нефролог и ревматолог. Можно пройти УЗИ, сделать электрокардиограмму и рентген. По словам врачей, часто пациенты обращаются с различными патологиями почек. Чем раньше выявят признаки заболевания, тем легче будет его вылечить.

Нургиса Мейрбеков, врач-нефролог:

«Почки- очень чувствительный орган на все реагируют. Могут быть боли в поясничной области, расстройства при мочеиспускании, жжения, температура, слабость, отеки. В первую очередь нужно сделать узи почек, посмотреть наличие камней, если есть и общий анализ мочи, крови. Часто обращаются женщины с хроническими пиелонефритами».

По словам специалистов, пациенты стали чаще жаловаться и на боли в суставах. Причины, как и возраст, разные: от врождённых аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций.

Сайдулла Рахматов, врач-ревматолог:

« К нам приходят в основном более взрослые люди, которые страдают остеоартрозам у них суставы с возрастом теряют свою физическую функциональность и они передвигаются с трудом и много пациентов с полиартритами.Большое значение имеет рентгенологическое обследование, УЗИ, МРТ, КТ и иммунологические анализы, более современные, которые у нас в поликлинике имеются».

Профилактика — лучший способ оградить себя от болезней. Во Всемирный день здоровья — об этом еще раз напоминают медики.