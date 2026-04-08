Дроны станут ключевым инструментом мониторинга саранчовых

В Казахстане завершена подготовка парка беспилотных летательных аппаратов к новому сезону борьбы с саранчовыми вредителями. В этом году для проведения точечной химической обработки сельскохозяйственных угодий планируется задействовать 46 агродронов.

Стадные виды саранчи способны распространяться в степных, пустынных и горных районах, а также в поймах рек, где использование наземной техники часто затруднено. Применение беспилотников позволяет оперативно выявлять очаги распространения вредителей, ускорять мониторинг и значительно увеличивать площадь обследуемых территорий.

В рамках подготовки к сезону специалисты провели комплексную проверку технического состояния техники. Особое внимание уделили безопасности полетов, эффективности систем распыления и стабильной работе систем управления.

Как отметили в Методическом центре фитосанитарной безопасности и прогнозов, за последний год парк беспилотной техники значительно расширился. Если в 2025 году центр использовал семь дронов, закупленных в конце 2024 года, то в декабре 2025 года было дополнительно приобретено еще 50 аппаратов.

Таким образом, использование 57 беспилотников для мониторинга сельскохозяйственных угодий позволит повысить готовность к оперативному реагированию в сезон и более эффективно предотвращать фитосанитарные риски.