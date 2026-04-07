В Туркестанской области выявлены новые очаги саранчи

Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков посетил оперативный штаб в городе Арысь, где проверил координацию и организацию работ по химической обработке территорий против стадной саранчи. В ходе визита он заслушал отчёты ответственных специалистов.

По словам заместителя акима города Арысь Ергали Куандыка, в 2026 году планируется провести обработку против вредителей на площади 91,1 тысячи гектаров. Территории разделены на 17 секторов, для специалистов-разведчиков организованы места проживания. Для обеспечения каждого сектора водой определены 52 источника и предусмотрено 17 водовозов. Всего в работах планируется задействовать 112 единиц опрыскивающей техники.

Руководитель Туркестанского областного филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Нурлыбек Билялбеков сообщил, что на территории города Арысь выявлено 19 очагов вредителей в восьми секторах. В Сарыагашском районе личинки обнаружены в 12 секторах, а в Келесском районе их активность зафиксирована во всех секторах.

Заместитель акима Ордабасинского района Мейрамбек Акмуратов отметил, что в ходе мониторинга обследовано 47 тысяч гектаров. Фактически обработке подлежит 26,3 тысячи гектаров. Территория разделена на три сектора, за каждым закреплены ответственные специалисты. Землевладельцам направлены уведомления, а очаговые зоны находятся под постоянным контролем.

Нурбол Турашбеков поручил заранее информировать сельхозпроизводителей, владельцев пастбищ и скота о проведении химической обработки, а также распространить памятки о строгом соблюдении техники безопасности. Особое внимание он поручил уделить безопасности специалистов и контролю дозировки применяемых препаратов.

Руководителям мобильных групп также поручено ежедневно проводить мониторинг в каждом секторе, проверять наличие техники и рабочей силы, а результаты своевременно докладывать в оперативный штаб.