Сотрудники батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области во время рейдовых отработок на одной из улиц села Ески Икан полицейские заметили автомашину ВАЗ с российскими номерами, водитель которой устроил на дороге дрифт, передает Polisia.kz.

Стражи порядка попросили остановить легковушку, однако нарушитель в течение 20 минут уходил от преследования, пока не заехал во двор неизвестного дома.

В это время из жилища вышел другой молодой человек, который стал оскорблять полицейских и препятствовал выполнению ими служебных обязанностей. Мужчина стал снимать происходящее на камеру телефона и грубо себя вести.

Стражи порядка провели с сельчанином разъяснительные беседы о недопустимости подобного поведения. В отношении правонарушителя проводится досудебное расследование по статье 378 УК РК “Оскорбление представителя власти“. Кроме этого, сотрудники ОП города Кентау выяснили, ВАЗ оказался тонированным.

В отношении водителя составили административные протокола по двум статьям КоАП РК: 590 ч. 5 и 9 “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств” и 613 “Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения“.