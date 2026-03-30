В Туркестанской области усилят борьбу с саранчой

В Туркестанской области к борьбе с саранчой планируется привлечь более 2 тысяч человек. Вопрос фитосанитарной безопасности рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Нуралхана Кушерова.

В этом году химическую обработку проведут на площади более 420 тысяч гектаров в 11 районах региона.

К защитным мероприятиям будут привлечены специалисты, сотрудники местных исполнительных органов, ветеринары, работники лесного хозяйства и временные учетчики.

Также планируется задействовать более 400 единиц опрыскивающей техники, самолёты АН-2 и дроны.

Специалисты отмечают, что из-за засушливой погоды риск распространения вредителей сохраняется, поэтому меры борьбы будут усилены.