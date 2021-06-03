Олимпийские игры — это крупное масштабное спортивное соревнование. В этих соревнованиях принять участие и занять призовое место мечтает каждый спортсмен.

Участие в соревнованиях, которые проводятся раз в 4 года, требуют большой ответственности и кропотливого труда, бесконечные тренировки.

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Казахстанские стрелки завоевали 3 олимпийские квоты на участие в XXXII-летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 6 августа в городе Токио (Япония).

Три квоты принадлежат Шымкенту.

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Первую олимпийскую лицензию по стендовой стрельбе завоевала мастер спорта международного класса РК Сарсенкуль Рысбекова. Она завоевала золотую медаль в командном зачете на XIV чемпионате Азии (Катар) в 2019 году, заняв 2 место в личном зачете.

Вторую олимпийскую лицензию получил мастер спорта международного класса РК по пулевой стрельбе Юрий Юрков. В финале XIV чемпионата Азии (Катар) Юрий занял 6-е место. В итоге обошел спортсменов без лицензии и получил олимпийскую лицензию.

Третья олимпийская лицензия принадлежит Зое Кравченко. Спортсменка является мастером спорта международного класса РК по стендовой стрельбе. Зоя завоевала олимпийскую лицензию в рейтинговом зачете.

За год спортсменка показала наивысший результат.

Решением Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Зое Кравченко выделена квота на участие в Олимпийских играх.

Всего в копилке Шымкента 6 олимпийских лицензий, 3 из них принадлежат нашим стрелкам.