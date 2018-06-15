В Шымкенте вновь прозвучала тема мороженого. В микрорайоне Нурсат в одном из магазинов, продающем разливное мороженое, обнаружена инфекция.

В продукции этого магазина, реализующего мороженое в микрорайоне Нурсат, была обнаружена инфекция. Узнав об опасном соседстве, жители близлежащих домов потребовали торговую точку закрыть.

Возмущается Валентина Матрофанова, жительница дома: «У нас недавно 188 человек отравились, этого что мало? Конечно, нужно закрывать точку. Сюда и мои внуки заходят. Я не хочу, чтобы они отравились».

Впрочем сами владельцы торговой точки считают, что информация о том, что в мороженом обнаружена инфекция, была не вполне достоверной. По словам предпринимателей, точка функционирует в течение пяти лет, обеспечивая работой 10 человек. Контролирующие органы периодически объект проверяют, поэтому наличие в их продукции стафилококковой инфекции невозможно.

Комментирует Эльвира Топашева, администратор магазина «Онтустик балмуздак»: «Мы уже пять лет работаем под брендом «Онтустик балмуздак». Когда начинали работу, то нас полностью проверяли контролирующие органы. Постоянно и своевременно выплачиваем налоги. Нас постоянно проверяют сотрудники Каратауской районной СЭС, просто работать не дают. Если бы у нас была обнаружена инфекция, то мы бы и дня не проработали. То что инфекция была в нашей продукции — нужно доказать».

Но руководители департамента охраны общественного здоровья утверждают, что именно в этом киоске в апреле этого года была обнаружена инфекция. Правда провести более тщательное исследование, пока идёт мораторий на проверку объектов малого и среднего бизнеса, не позволяет закон.

«Для того, чтобы провести проверку какого-нибудь объекта малого и среднего бизнеса, нужно обращаться, если есть основания, за разрешением в прокуратуру по спецучётам. Брать там разрешение и проверять, но только если есть достаточные основания», — ответил Жумагул Медетов, заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья ЮКО.

Напомним, что в конце марта в инфекционную больницу Шымкента с отравлением поступило 188 человек. Как выяснилось, все они покупали мороженое в кафе «Южное» города Шымкента. У 31-го из них врачи обнаружили сальмонеллез, у 13 – стафилококк. Деятельность того киоска приостановлена, а материалы дела направлены в суд.