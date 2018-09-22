Мороженое

Курьезный криминальный инцидент случился в Сарыагашском районе.

Когда утром хозяйка открыла свой магазинчик, ее взору предстал бедлам: куча оберток от брикетов мороженого, опустошенный мини-холодильник, в котором хранился этот сладкий продукт, разбитая посуда, передает yujanka.

По ее подсчетам из магазина пропало мороженое на 15 тысяч тенге. Пострадавшая обратилась в полицию. Оперативники Сарыагашского РУВД по горячим следам задержали «рекордсменку по поеданию мороженого».

Она оказалась жительницей Акмолинской области. Сейчас она под следствием по статье УК РК «Кража».

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