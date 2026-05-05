Казахстанцы могут найти сведения о фронтовиках на портале «Батырларға тағзым»

На портале «Батырларға тағзым» уже доступны сведения о более чем 705 тысячах фронтовиков. Проект министерства культуры и информации Казахстана продолжает активно пополняться и направлен на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

Онлайн-ресурс был запущен в прошлом году. Его основная цель — сбор, систематизация и обеспечение открытого доступа к информации о вкладе казахстанцев в Победу.

На сегодняшний день на сайте размещены данные о 705 488 ветеранах, среди которых 365 Героев Советского Союза, 4 дважды Героя и 19 кавалеров ордена Славы. Информация формируется на основе архивных материалов министерства обороны Казахстана, а также центральных архивов министерства обороны России.

Пользователи могут искать сведения по фамилии, имени и отчеству. В базе представлены анкетные данные — дата и место рождения, сведения о призыве и другая информация.

Кроме того, каждый желающий может дополнить архив данными о своих родственниках-ветеранах, загрузить фотографии, документы и личные истории. Это позволяет сохранить память о подвиге и передать её будущим поколениям.

По вопросам заполнения портала можно обратиться по телефону 8 7172 44 62 78 внутренний 150.