Туркестанская область лидирует в РК по искусственному выращиванию рыбы.

В регионе 134 озер, пригодных для выращивания товарной рыбы. Из них 88 водоемов местного значения переданы природопользователям в рыбохозяйственных целях. Ещё 46 местных водоемов выставлены на повторный конкурс, и будут полностью закреплены до второго полугодия текущего года.

На сегодняшний день рыбным хозяйством в регионе занимаются 133 предприятия мощностью более 8,0 тыс. тонн в год. В том числе три известных крупных предприятия — СТК «Хамит» в Шардаринском районе, ТОО «Комеш балык» в Сайрамском районе и ТОО «FIRST FISH COMPANY» в Тюлькубасском районе.

Эксперты отмечают высокий потенциал отрасли искусственного рыбоводства Туркестанской области. Кроме того, программа субсидирования 30% затрат на приобретение кормов, используемых государством для аквакультуры, положительно влияет на развитие рыбного хозяйства.

Стоит отметить, при запланированных 1 600 тонн рыбной продукции, в 2020 году товаропроизводители региона экспортировали в Азербайджан, Грузию, Израиль, Россию, Китай и Узбекистан 2801,7 тонн рыбы, значительно перевыполнив план.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» отметил, что без развития сельского хозяйства невозможно создать конкурентоспособную экономику. Он поручил уделить особое внимание — в том числе рыбному хозяйству.

Пресс-служба акима Туркестанской области