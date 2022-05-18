Мужчина впал в кому после группового избиения в Шымкенте

Инцидент произошел 16 мая возле рынка Коктем. Двое неизвестных избили мужчину, после чего пострадавший в тяжелом состоянии попал в реанимацию, передает OTYRAR.

В редакцию нашего издания обратились родные потерпевшего Арысбека Куралбекова. По их словам, двое мужчин избив потерпевшего, скрылись с места происшествия.

Камера видеонаблюдения засняла тот момент, как двое мужчин отводят потерпевшего в угол, где он подвергся к жестокому избиению.

Сейчас Арысбек Куралбеков, единственный кормилец семьи и отец троих детей находится в крайне тяжелом состоянии, в реанимации в коме 3-ей степени.

Подозреваемых задержали и доставили в Енбекшинский РОП в тот же день, а позднее выпустили на свободу, говорят родные.

«В Постановлении следователь указывает что преступление совершено группой лиц, при этом возбуждает дело по ч.1 ст.106 УК РК (хотя группа лиц это часть 2), однако несмотря на записи из камер видеонаблюдения никого подозреваемым не признает и в тот же вечер их отпустили. И в настоящее время они находятся на свободе. Прошу помочь! Пусть их посадят, дабы не избили еще кого-то и чтобы они понесли справедливое наказание», — говорит супруга Арысбека Куралбекова.

Родные потерпевшего надеются, что обидчиков накажут по всей строгости закона.

Редакция OTYRAR обратилась за разъяснениями в Департамент полиции г. Шымкента. Подробности дела и комментарии всех сторон будут доступны в сюжете нашего корреспондента.