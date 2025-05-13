В Шымкенте стартовал престижный международный турнир по теннису

12 мая в теннисном центре Шымкента прошло торжественное открытие отборочного этапа турнира ITF Junior Billie Jean King Cup Asia/Oceania Final Qualifying — одного из крупнейших юниорских соревнований региона.

В турнире участвуют юные теннисисты из 16 стран Азии и Океании, включая Казахстан, Австралию, Японию, Китай, Индию, Корею, Узбекистан, Иран, Таиланд, Малайзию и другие.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, а также представители Азиатской и Международной федераций тенниса.

Открытие завершилось исполнением государственного гимна РК, после чего турнир был официально объявлен открытым.

Зрители тепло встретили юных спортсменов, для многих из которых это первые шаги на международной арене.

Следующий крупный турнир — ITF Junior Davis Cup Asia/Oceania Final Qualifying — стартует здесь же 19 мая.