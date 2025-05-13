В Шымкенте стартовал престижный международный турнир по теннису

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В Шымкенте стартовал престижный международный турнир по теннису

12 мая в теннисном центре Шымкента прошло торжественное открытие отборочного этапа турнира ITF Junior Billie Jean King Cup Asia/Oceania Final Qualifying — одного из крупнейших юниорских соревнований региона.

В турнире участвуют юные теннисисты из 16 стран Азии и Океании, включая Казахстан, Австралию, Японию, Китай, Индию, Корею, Узбекистан, Иран, Таиланд, Малайзию и другие.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились руководитель управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков, вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, а также представители Азиатской и Международной федераций тенниса.

Открытие завершилось исполнением государственного гимна РК, после чего турнир был официально объявлен открытым.

В Шымкенте стартовал престижный международный турнир по теннису

Зрители тепло встретили юных спортсменов, для многих из которых это первые шаги на международной арене.

Следующий крупный турнир — ITF Junior Davis Cup Asia/Oceania Final Qualifying — стартует здесь же 19 мая.

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