Юные теннисисты Шымкента готовятся к чемпионату

Подготовка юных теннисистов к чемпионату Казахстана вышла на финишную прямую: тренировки стали более интенсивными, особый упор делается на тактическое мышление и психологическую подготовку.

Чемпионат, который пройдёт в Астане со 2 по 7 февраля, имеет большое значение для участников.

Парвиз Сапаев, теннисист:

«Я занимаюсь теннисом уже 9 лет. В дальнейшем я хочу стать профессиональным теннисистом. Для меня теннис — это не просто хобби, для меня теннис — это моя жизнь, и без него я не могу жить. Сейчас мы готовимся к турниру, который будет проходить в Астане. По его итогам будут отбирать игроков в сборную Казахстана, и я хочу пройти в полуфинал, чтобы доказать, что я чего-то достоин».

Тренерский состав ведёт планомерную подготовку молодых спортсменов. Важно грамотно распределить нагрузки и в то же время не дать перегреться перед важным стартом.

Сергей Игнатов, старший тренер по теннису среди команд до 14 лет:

«Дети сейчас готовятся, проходят учебно-тренировочный сбор, двухразовые тренировки. Планомерно набираем технику, физическую подготовку к нашему турниру. Надеемся, что на этом турнире покажем достойные результаты и, конечно, желаем этим молодым спортсменам в будущем стать большими звёздами».

Кстати, совсем скоро любителей большого тенниса ожидает ещё одно важное событие. В Шымкенте состоится международный турнир Tennis Europe. Он пройдёт в начале апреля и соберёт перспективных юных теннисистов из разных стран мира.